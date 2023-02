Ein 68 Jahre alter Mann ist während der Demonstrationen von der Polizei festgenommen worden. Ihm wird Volksverhetzung vorgeworfen. Er hatte nach Angaben der Polizei gestern in einem sozialen Netzwerk ein Video veröffentlicht, in dem er den Holocaust leugnete. Bei den Ermittlungen hatten sich Hinweise ergeben, dass der Mann am rechten Aufzug in Dresden teilnehme wollte. Einsatzkräfte machten den 68-Jährigen in der Versammlung des rechten Spektrums ausfindig. Er befindet sich aktuell in Polizeigewahrsam.