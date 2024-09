14:58 Uhr | Sächsische Binnenhäfen müssen umplanen

Für den Lastschiffverkehr auf der Elbe ist die zerstörte Brücke ein großes Hindernis. Wie die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) am Donnerstag mitteilte, bedeutet die Blockade des Wasserwegs von und nach Tschechien einen logistischen Aufwand. Alle geplanten Transporte müssten auf Bahn oder Lkw umgeladen werden.

SBO-Chef Heiko Loroff sagte, die finanziellen Schäden könne man momentan nicht benennen. "Wir wissen nicht, ob die Transporte komplett verloren sind, oder wir alternativ die Transporte auf Bahn und Lkw umschlagen werden." Momentan seien Güter wie Schwergut, Salz, Getreide, Holz, Kohle und Erze betroffen. Lieferengpässe seien jedoch keine zu befürchten.

Bildrechte: MDR/Monika Werner

14:42 Uhr | Einsturz verursacht Mini-Erdbeben

Der Einsturz der Carolabrücke ist auch von Erdbebenmessgeräten in der Region registriert worden. Der Seismologe Jens Skapski hatte bereits am Mittwoch den Ausschlag eines Messgerätes beim Kurznachrichtendienst "X" veröffentlicht. Dort sehe man die Erschütterungen, die beim Aufprall der Brücke auf den Boden oder dem Wasser entstehen, sagte Skapski MDR SACHSEN. "Das ist dabei ähnlich zu den Signalen, die ein echtes Erdbeben verursacht. Den Kollegen aus Freiberg ist es sogar gelungen, das 'Epizentrum' zu lokalisieren und eine Stärke zu bestimmen."

Laut TU Bergakademie Freiberg hatte eine Erschütterung eine Lokalmagnitude von 0,4 auf. Damit seien die Stöße mit einem sehr schwachen Erdbeben vergleichbar. Augezeichnet wurde die Erschütterung demnach von einem Seismometer am Dresdner St. Benno Gymnasium.

13:14 Uhr | Kontrollierter Teilabriss der Brücke wird vorbereitet

An der Carolabrücke wird weiter an den Sicherungsmaßnahmen gearbeitet. Dafür fahren Tieflader und Kran die Technik an. Seit der vergangenen Nacht laufen Arbeiten an einem Unterbau, der einen Teil der Brücke stabilisiert, teilte Michael Klahre von der Dresdner Feuerwehr mit. Das ist vor allem nötig, damit die Autos, die noch unter der Brücke stehen, weggefahren werden können. Das sei für den Hochwasserschutz wichtig.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Der Brückenteil C ist nach wie vor einsturzgefährdet. "Die Überprüfungen haben ergeben, dass wir ihn nicht halten werden können. Wir prüfen jetzt, wie wir den Teil kontrolliert abreißen können", so Klahre. Dazu gebe es Gespräche mit Fachfirmen und dem THW. Einen genauen Zeitplan habe man noch nicht. Eine Beseitigung der Brücke schon in dieser Woche sei nicht realistisch.

13:07 Uhr | Reederei muss Schiffstransport verschieben

Für die Reedereien aus Tschechien ist der Brückeneinsturz ein harter Schlag. Nach langer Trockenheit und Niedrigwasser sollte eigentlich ein Schiff eine große Ladung nach Dresden fahren. Jetzt sei der Transport nicht möglich, sagte Lukáš Hradský, Geschäftsführer der Reederei EVD-Sped dem tschechischen Nachrichtenportal iDNES. Er befürchtet, dass es lange dauern wird, bis die Fahrrinne wieder frei ist.

12:29 Uhr | Mehr als 50 Leute des THW vor Ort

Mehr als 50 Männer und Frauen des THW aus Dresden, Bautzen, Leipzig und Zwickau helfen ehrenamtlich an der Brücke. Sie beraten die Einsatzleitung und unterstützen bei der Stabilisierung des noch stehenden Teils des Bauwerks.

"Unsere Helferinnen und Helfer sind seit gestern Morgen unermüdlich in Dresden im Einsatz, um Schlimmeres zu verhindern. Mit spezieller Technik und viel Fachwissen können wir bei diesem nicht alltäglichen Szenario unkompliziert unterstützen. Ich danke allen Einsatzkräften, die rund um die Uhr vor Ort sind", betont die THW- Landesbeauftragte für Sachsen und Thüringen, Janine Stock.

11:47 Uhr | Weiterhin kein Straftatverdacht, Polizei befragt Anwohner

Die Polizei stuft den Einsturz der Carolabrücke in Dresden weiterhin als Unglück ein. Es gebe bislang keinen Verdacht auf eine Straftat, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler hätten die Brücke noch nicht betreten können. Am Unglücksort sei nach wie vor Gefahrenabwehr das oberste Gebot.

Beamte hätten zwar damit begonnen, Anwohnerinnen und Anwohner zu befragen, ob sie an der Brücke verdächtige Personen beobachtet haben. Daraus habe sich bislang aber keinerlei Anhaltspunkt für eine Straftat ergeben, sagte der Sprecher.

Bildrechte: Erik Frank Hoffmann

11:27 Uhr | Beratungen über weiteres Vorgehen

Vertreter der Stadt Dresden beraten darüber, wie nach dem teilweisen Einsturz der Carolabrücke weiter vorgegangen werden soll. Es besteht nach Angaben der Polizei weiterhin eine Einsturzgefahr.

11:12 Uhr | Dampfschiffe fahren ab morgen im Regelbetrieb

Die Schiffe der Weißen Flotte Sachsen GmbH legen ab morgen wieder regelmäßig im Zentrum von Dresden ab. Allerdings ist das Fahrgebiet in zwei Teile getrennt, teilte das Unternehmen mit. Demnach fahren Schiffe ab dem Terrassenufer stromabwärts in Richtung Meißen. Stromaufwärts legen die Schiffe allerdings nicht am gewohnten Platz, sondern an Anlegestellen nahe der Dresdner Albertbrücke ab.

Ein Shuttlebus, der täglich ab 9 Uhr alle 20 Minuten ab dem Georg-Treu-Platz abfährt, soll den Gästen den Weg zu den Anlegestellen an der Albertbrücke erleichtern.

09:49 Uhr | Treibgut kann Problem werden