Beim Warten im Dunkeln beschleicht so manchen Zuschauer auch ein eigenartiges Gefühl. "Wenn man bedenkt, dass wir hier vor kurzem noch zu Roland Kaiser gefeiert haben. Und wie viele Leute da drauf standen", sagte Stefan K. Ihn habe am Abend "auch ein bisschen Sensationslust" zum Abriss-Gucken angetrieben.

Hunderte Schaulustige stehen auf der Brühlschen Terrassen und warten darauf, was in den nächsten Minuten passiert. "Es ist sehr sehr traurig für die Stadt Dresden, dass so eine schöne Brücke, die gut aussieht und von der man denkt, dass sie lange hält, einfach so einstürzt", sagte Familie Nestler MDR SACHSEN. Für sie war es die wichtigste Verbindung zwischen Altstadt und Neustadt. "Wir sind da ja auch immer drüber gefahren."