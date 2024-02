Dresden: Vegane Fleischerei auf Expansionskurs

Seit einem Jahr gibt es nun die vegane Fleischerei in Dresden. Nun ist sie auf Expansionskurs und hat eine Filiale in München eröffnet. "Wir haben Anfragen aus ganz Deutschland bekommen", sagt Gründer Meyer-Götz. Mit den Städten Hamburg, Lübeck, Rostock, Jena und Erfurt gebe es Verhandlungen für weitere Verkaufsstellen, so Meyer-Götz.