In Dresden soll der Verkehrsversuch auf der Carolabrücke wie geplant am kommenden Montag starten. Den Vorstoß der Fraktion "Team Zastrow" im Dresdner Stadtrat, den Verkehrsversuch per Eilantrag Mitte August zu stoppen, hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eine Absage erteilt. Deshalb hatten 27 Stadträte eine Sondersitzung des Stadtrates beantragt. Auch dazu gab es jetzt ein "Nein".



Aus dem Rathaus hieß es am Montag zur Begründung: Verkehrsversuche seien Sache der Verwaltung und des Oberbürgermeisters. Ralf Tostmann, Leiter im Büro des Oberbürgermeisters, beruft sich auf die Gemeindeordnung. Demnach könne einem Antrag für eine Sondersitzung nur stattgegeben werden, wenn die betreffende Angelegenheit in die Zuständigkeit des Stadtrates fällt. Aus Sicht der Stadt sei das in diesem Falle nicht so.