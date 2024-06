Dem Fahrradklub ADFC in Dresden reicht das nicht. Geschäftsführer Edwin Seifert sagte, die Markierung sollten schnellstmöglich erneuert werden. Er verwies auf eine Petition, die der ADFC vergangene Woche an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) übergeben hat. Darin fordern mehr als 3.700 Unterzeichner eine dauerhafte und sichere Lösung für den Radverkehr zwischen Loschwitz und Blasewitz. "Wichtiger Bestandteil der Petition ist der Vorschlag, die Fahrstreifen am Körnerplatz so anzupassen, dass Fahrräder und Busse ab der Grundstraße auf einer gemeinsamen Spur Richtung Brücke fahren", so Seifert.



Aber auch nahe des Schillerplatzes müssen sich aktuell Radler und der motorisierte Stadtverkehr wechselseitig einordnen, weil ein Radweg fehlt. Hier könnte laut ADFC eine sogenannte ampelgeregelte Fahrradschleuse den Radverkehr sicherer machen. Was die Fahrrad-Lobby aber ablehnt, ist die gemeinsame Nutzung der Fußwege mit Fußgängern, die auf beiden Seiten der Brücke verlaufen. Auch die Umwidmung eines Fußwegs zu einem Radweg sei keine Option, da die Radlerinnen und Radler an den Brückenköpfen wieder vor dem fließenden Autoverkehr stünden und ausgebremst würden.