Also los bekommen wir alles, weil wir dann natürlich mit den Angeboten ein Stück weit runtergehen. Aber es gibt immer Gegenstände, die ein bisschen Zeit brauchen, bis wir sie an den Mann gebracht haben. In einem Jahr waren ein paar Badeschuhe von Marvel dabei und ich dachte erst, die wird niemand ersteigern. Aber als der Auktionator dann sagte, dass das Größe 42 ist, also doch eine sehr gängige Größe, schossen die Gebote auf einmal nach oben. Und dann sind wir sie für zehn Euro losgeworden.