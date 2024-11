Mit dem Ziel die Dresdner Wasserski-Anlage an der Kiesgrube Leuben an ihrem derzeitigen Standort zu legalisieren, soll die Stadt bis bis Mitte 2025 eine sogenannte Bauleitplanung durchführen. Auch soll eine legale, offene Badestelle entstehen sowie die Konzeptideen für die Bundesgartenschau umgesetzt werden. Das hat die Mehrheit der Stadträte in der Stadtratssitzung am Donnerstag beschlossen. Bis dahin, so die Aufforderung der Stadträte an den Oberbürgermeister, soll die Wasserskianlage mitsamt den dazugehörigen Servicecontainern am bisherigen Standort weiterhin geduldet werden.