Am ersten Adventswochenende verwandelt sich die Weißeritzbahn zwischen Freital-Hainsberg und dem Kurort Kipsdort zur Weihnachtsbahn. "So verknüpfen wir die große erzgebirgische Weihnachtstradition mit der historischen Dampfeisenbahn", sagte Ines Hanisch-Lupaschko, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Erzgebirge.

Rund um den Bahnhof von Dippoldiswalde herrschte am Sonnabend ein reges Treiben. Am Sonntag wird die Veranstaltung fortgesetzt. Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Unter anderem haben die Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, am Bahnhof Rabenau in einem Salonwagen ihre eigenen Räucherkerzen zu ziehen. In Spechtritz und Schmiedeberg können sie mithelfen, die Weihnachtspyramide anzuschieben und in Obercarsdorf warten Feuerkörbe, Fackeln und Chorgesang auf die Besucher. Im Bahnhof Kipsdorf rundet ein kleiner Weihnachtsmarkt das bunte Treiben entlang der Strecke ab.