So wurde die schwebende Plattform angefertigt Rund 40 Kubikmeter Spezialbeton war für die neue, schwebende Plattform über dem zur Elbe abfallenden Felsriff nötig. Im Mai 2022 wurde die neue Platte in etwa 190 Meter hoch über der Elbe in Beton gegossen.



Der angelieferte Spezialbeton wurde über eine knapp 180 Meter lange Rohrleitung bis zur Baustelle auf den Aussichtspunkt gepumpt und dort in die an einem weithin sichtbaren, auffälligen Traggerüst befestigte Schalung eingebracht.



Für die etwa insgesamt 20 Meter lange und bis zu 3,50 Meter breite Plattform, die nun über dem Felsen schwebt, wurden reichlich 37 Kubikmeter Spezialbeton angeliefert und verbaut. Marko Förster