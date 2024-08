Für die Ausstellung hat Marzilger vor allem Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die in der Region leben oder in Leipzig und Dresden studiert haben. Zu ihnen gehört auch Ulrich Pandorf. Seine filigranen Silberstiftzeichnungen auf Bütten vermitteln die ungebrochene Faszination der Sächsischen Schweiz. Er verortet seine Skizzen von Sandsteinfelsen genau mit Datum. So wirken sie wie Tagebuchblätter. "Wir könnten uns quasi auch selbst auf die Wanderschaft begeben und schauen, von wo aus er diese Felsen gesehen hat und sie dann gezeichnet hat", hebt Kuratorin Marzilger die besondere Faszination an Pandorfs Werk hervor.