Caspar David Friedrich: Denkmal am Grab in Dresden eingeweiht

Am Grab des Malers Caspar David Friedrich in Dresden erinnert nun ein Monument in Form eines gothischen Kirchenfensters an den Künstler und sein Werk.

Unterstützt wurde der Bau des Denkmals auch von Schauspieler und Friedrich-Verehrer Tom Pauls.

Die Leiterin des Dresdner Trinitatisfriedhofs hofft auf zahlreiche Besucher.

Mit der Stille und Einsamkeit am Grab Caspar David Friedrichs ist es in diesen Tagen vorbei. Verehrer pilgern scharenweise auf den Trinitatisfriedhof. Auch diese Berlinerin. "Wir wissen, dass er hier liegt und sind bewusst gekommen", sagt sie und ergänzt: "Seit meiner Jugend bin ich Fan, habe Bücher und dergleichen gekauft. Jetzt im Jubiläumsjahr fährt man die Wirkungsorte ab, auch den Ort, an dem er begraben liegt."

Seit vorigem Jahr war das Grab in der Dresdner Johannstadt zur Baustelle geworden. Im Boden unter der Grabplatte fanden sich noch zwei Sarggriffe, über die Zeiten stark korrodiert – sie sind nun einer Zeitkapsel im Grundstein beigegeben worden. Darauf steht jetzt das 3,70 Meter hohe Sandsteinmonument, errichtet an der Stirnseite des Grabes: Ein gotisches Kirchenfenster. Restaurator Dirk Böhme hat es entworfen. "Es war nicht das Ansinnen, die höchste Spitze auf dem Friedhof zu schaffen", erklärt er. "Es gibt in der Nähe einen etwa gleich hohen Obelisken. Das gotische Fenster muss aber eine gewisse Höhe haben, um Wirkung zu entfalten." Bildrechte: Sibylle Muth

Spenden von Friedrich-Verehrer Tom Pauls

Auf Wirkung im Sinne des Geistes der Romantik ist auch der Schauspieler Tom Pauls bedacht. Der Dresdner hat mit seiner Kulturstiftung und einem Freundeskreis die knapp 60.000 Euro für die Auffrischung und Erweiterung der Grabanlage eingeworben, aus öffentlicher und privater Hand. Jetzt sieht auch der Caspar-David-Friedrich-Verehrer das Monument erstmals am Grab und schwärmt: "Ein Traum ist Wirklichkeit geworden. Schöner kanns nicht sein, wenn von der Ursprungsidee bis heute, wenn so ein Spleen materialisiert wird."

Blickfang auf dem Fenstersims ist eine naturgetreu aus Sandstein gehauene Eule – die dem Betrachter ihre Rückseite zukehrt, ein prägendes Symbol im Werk des großen Malers der Romantik. "Hier sitzt eine Eule in einem gotischen Fenster und blickt in die Vergangenheit. Und die Rückenansicht ist doch das, was Caspar David Friedrich in vielen Werken ausmacht", erläutert Pauls. "Die Reflektion, das sich Besinnen, zurück zu schauen, um Kraft für etwas Neues zu finden." Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Robert Michael

Vorbild ist ein Romantik-Gemälde der Kirchenruine Oybin

Rund ein Jahr haben sich die Grabrestauratoren Zeit genommen für das Monument. Vorbilder für das gotische Fenster finden sich in Friedrichs Zeichnungen und Gemälden vom Kloster Oybin bei Zittau. Auch das Material stellt eine Beziehung zum Maler her. In der Sächsischen Schweiz fand er viele seiner Motive. Bildrechte: Sibylle Muth

"Wir haben drei verschiedene Steinvarietäten des sächsischen Sandsteins verbaut", erklärt Restaurator Dirk Böhme. "Cottaer Sandstein, daraus ist die Eule gehauen. Dann haben wir einen sehr weißen Postaer Sandstein und dann haben wir noch einen Reinhardtsdorfer Sandstein."