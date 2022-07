Am 18. Juni war in einer Kleingartenanlage am Fuße des Windbergs in Freital unvermittelt die Erde abgesackt. Es bildete sich ein großflächiger und mehrere Meter tiefer Krater, in den zwei Lauben und ein Gewächshaus stürzten. Wie das Oberbergamt mitteilte, befindet sich unter den Gärten der mehr als 170 Jahre alte und 342,6 Meter tiefe Augustus-Schacht der Freiherrlich Burgker Steinkohlen- und Hüttenwerke. Aus ihm war damals Steinkohle gefördert worden. "Vom Schacht aus wurden vier Steinkohlenflöze zwischen 269,2 bis 300 Meter Tiefe aufgeschlossen", so Cramer. Als sich die Kohlevorkommen erschöpft hatten, sei die Förderung im November 1898 eingestellt worden. Der Schacht ist damals laut Cramer unter Tage in rund 126 Metern Tiefe mit einem Ziegelgewölbe verschlossen worden, die Schachtröhre darüber wurde verfüllt.