Im Landschloss Pirna-Zuschendorf werden bis zum Sonntag die schönsten Kamelienblüten Deutschlands präsentiert. 400 verschiedene Kameliensorten mit insgesamt 1.000 Einzelblüten werden zur traditionellen Kamelienschau in den historischen Schlossräumen zu sehen sein, wie Matthias Riedel vom Schloss-Förderverein am Freitag sagte. Die Pflanzen kommen aus Sammlungen in ganz Deutschland.