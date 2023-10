In der Sächsischen Schweiz ist ein junger Mann tödlich verunglückt. Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, soll es sich um einen 20-Jährigen handeln. Dieser soll am späten Sonntagnachmittag von der Wehlsteinaussicht aus von einem Felsen etwa 60 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Nach Aussagen eines Polizeisprechers hat sich der Mann an der Aussichtsplattform zu weit nach vorne gewagt.

