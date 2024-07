Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sächsische Schweiz Statt Abriss: Junges Paar betreibt Kleinhennersdorfer Heymannbaude als Kunstort

07. Juli 2024, 09:00 Uhr

Das Leben auf dem Land mit "Ruhe und Natur" zu beschreiben, ist oft nur die halbe Wahrheit. Häufig hat der letzte Gastwirt aufgegeben und Theater, Kinos und Museen sind weit entfernt. Dass das nicht so bleiben muss, beweist ein Paar in Kleinhennersdorf in der Sächsischen Schweiz, das sich dort den Traum von einem Ort der Künste erfüllt. MDR SACHSEN-Reporterin Sibylle Muth hat sie besucht.