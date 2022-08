Löscheinsatz Waldbrand in Sächsischer Schweiz: "Wir planen die ganze Woche"

Der Waldbrand in der Sächsischen Schweiz geht in die dritte Woche. Hunderte Einsatzkräfte löschen unermüdlich Feuer und Glutnester. Die Behörden gehen mindestens noch mit Löscharbeiten in dieser Woche aus.