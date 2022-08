Die Lage beim Waldbrand in der Hinteren Sächsischen Schweiz an der Grenze zu Tschechien hat sich weiter leicht entspannt. Das Einsatzgebiet wurde verkleinert, wie das Landratsamt am Donnerstagabend mitteilte. Inzwischen gibt es immer weniger Glutnester, die bekämpft werden müssen.

Nach Angaben des Landratsamtes Pirna ist nur noch das Waldgebiet zwischen Elbe, Kirnitzsch und der tschechischen Grenze gesperrt. Außerdem sei in der Nacht auf Freitag die Kirnitzschtalstraße wieder für den Verkehr freigegeben worden. Durch Aufklärungsflüge abends seien im Grenzbereich weniger Glutnester entdeckt worden als am Vortag teilt das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Freitag mit.

Der Sprecher des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Thomas Kunz, dazu: "Durch die Bemühungen der Einsatzkräfte haben wir eine positive Entwicklung." Am Freitag seien wieder 750 Einsatzkräfte mit der Waldbrandbekämpfung beschäftigt. Unterstützt werden sie durch Löschflüge und Hubschrauber.

Ob das Einsatzgebiet noch weiter verkleinert werden kann, solle am nächsten Montag entschieden werden, sagte der Landkreissprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN. Über das Wochenende werde sich die Einsatzstärke von 750 Einsatzkräften nicht ändern. Großes Problem für die Feuerwehren: Glutnester werden durch Winde immer wieder entfacht. Bildrechte: dpa

Als weitere Herausforderung, um das Feuer zu bekämpfen, nannte Kunz Glutnester und Winde: "Die Witterung mit der Trockenheit und den Winden bleibt das größte Problem. Die Winde lassen die Flammen immer wieder neu aufflammen." Die Schwerpunkte der Brandbekämpfung sind laut Landratsamt weiterhin in Pirna der Grenzsteig und der Bereich Partschenhörner. Dort werde mit viel Personal und Hilfe aus der Luft die Glut im Boden gelöscht.

Historische Kirnitzschtalbahn darf wieder fahren

Wie das Landratsamt weiter informiert, dürfe auch die historische Straßenbahn der Kirnitzschtalbahn ab Sonnabend wieder fahren. Der Betrieb war wegen der verheerenden Waldbrände am 26. Juli eingestellt worden. Die Kirnitzschtalbahn fährt ab Sonnabvend, 13. August, wieder. Sie war am 26. Juli wegen der Brände in der Sächsischen Schweiz außer Betrieb genommen worden. Bildrechte: IMAGO / Daniel Schäfer

Das Feuer war vor gut zweieinhalb Wochen im Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen und griff dann auf den Nationalpark Sächsische Schweiz über. Betroffen waren auf sächsischer Seite rund 150 Hektar. Die Ortschaft Schmilka war abgeriegelt worden, Evakuierungen waren jedoch nicht erforderlich. Vom Waldbrand in der Sächsischen Schweiz ist eine Fläche von 150 Hektar betroffen. Bildrechte: dpa

Auf tschechischer Seite ist nach Einschätzung der dortigen Behörden der Brand ebenfalls unter Kontrolle. Der Generaldirektor der tschechischen Feuerwehr , Vladimír Vlček, informierte in einer aktuellen Mitteilung, dass das letzte Löschgebiet in Hřensko am Nachmittag an die dortige Nationalparkverwaltung zurückgeben werden solle. Das berichtete am Freitag das tschechische Fernsehen ČT online.

Das Gebiet werde noch weiter von der Feuerwehr überwacht, da weiterhin Feuer ausbrechen könnten, erklärte Vlček: "Nach unseren jüngsten Erfahrungen kann es hier zu einer Reihe von versteckten Feuerausbrüchen kommen." Die Löschhubschrauber konnten unterdessen abgezogen werden.

