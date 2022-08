Der Waldbrand dauert seit nunmehr zweieinhalb Wochen an, nachdem ein Feuer im Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen war. Dieses griff auf den Nationalpark Sächsische Schweiz über.

Die Feuerwehr Dresden hat währenddessen am Dienstag bekannt gegeben, dass sie ihren Einsatz in der Sächsischen Schweiz beendet, da die Unterstützung der örtlichen Kräfte nicht mehr notwendig sei.

Unterdessen ist die Not der Tourismus-Branche groß. Das Telefon klingelt ständig bei Mario Lucia. Bei dem Hoteldirektor und Restaurant-Betreiber des Manufaktur-Hotels in Wehlen kommen pro Tag fünf bis sechs Stornierungen an. "Uns geht es nicht schlecht. Wir haben über die Jahre Rücklagen gebildet. Aber alle Mitarbeiter sind hier vor Ort und die Gäste stornieren weiter", schildert Lucia seine aktuelle Lage.

Die Stornierungen gehen mittlerweile bis in den Oktober hinein. Der September war laut Lucia schon zu 90 Prozent ausgebucht, jetzt seien 30 Prozent wieder storniert. "Wenn es dabei bleibt, habe ich einen reinen Umsatzverlust von 25.000 Euro", sagt der Hotelchef. Mario Lucia ist Hoteldirektor und Restaurant-Betreiber des Manufaktur-Hotels in Wehlen. Die Stornierungen für sein Hotel reichen mittlerweile bis in den Oktober hinein. Bildrechte: Samira Backhaus/Mario Lucia

Mario Lucia sieht in der medialen Berichterstattung einen Hauptgrund für die Stornierungen. Die Gäste, die er kontaktierte, stornierten vor allem wegen der negativen Meldungen aus der Sächsischen Schweiz: "Die Leute glauben nicht, wenn man ihnen sagt, das hier alles in Ordnung ist. Das ist sicher nicht nur der Berichterstattung geschuldet, aber zu großen Teilen schon."

Derweil arbeitet Mario Lucia an einem Konzept, um Umsatzeinbußen und die allgemein steigenden Preise und Energiekosten zu stemmen. Wegen der fehlenden Gäste hatte er das Restaurant tagsüber diese Woche geschlossen. Bei der Taverne kämen hingegen, seitdem das Waldbetretungsverbot aufgehoben wurde, wieder mehr Gäste an. Doch am Abend fehlten die Restaurantbesucher weiterhin. Gerade die Sommermonate seien für den Tourismus eine wichtige Einnahmequelle, so Lucia: "Wir brauchen die Umsätze für den Winter."

Die Umsatzeinbußen im Tourismus betreffen mittlerweile nicht nur die Sächsische Schweiz, sondern ziehen sich bis nach Altenberg im Osterzgebirge, erklärt der Hauptgeschäftsführer des Dehoga Hotel- und Gaststättenverbandes Sachsen, Axel Klein: "Die Auswirkungen sind im gesamten Landkreis für die Unternehmen zu spüren." Der Hauptgeschäftsführer des Dehoga Hotel- und Gaststättenverbandes Sachsen, Axel Klein, hat klare Signale gesendet, dass die Betriebe in der Sächsischen Schweiz schnelle, unbürokratische Unterstützungen brauchen (Archivfoto). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach einer Blitzumfrage von Anfang August bei Hotels, gastronomischen Einrichtungen und Einzelhändlern durch die IHK und der Dehoga hätten manche Betriebe bereits Umsatzeinbrüche von 80 bis 100 Prozent gemeldet, verdeutlicht Klein: "Es gibt eine große Betroffenheit. Gerade in der Hinteren Sächsischen Schweiz sind ganze Betriebe geschlossen, für viele ist der Umsatz komplett eingebrochen."

Die Dehoga will nun schnell helfen. So soll eine große Werbekampagne den Tourismus in der Region wieder ankurbeln. Zudem setzt sich die Dehoga laut Axel Klein für finanzielle Unterstützungen durch das Land Sachsen ein: "Wir haben dahin klare Signale gesendet. Die Unternehmen brauchen schnelle, unbürokratische Hilfen."

Diese sicherte Tourismus-Ministerin, Barbara Klepsch (CDU), bei einem Besuch in der Sächsischen Schweiz vergangene Woche zu. "Wir müssen innerhalb der Regierung zusätzliche schnelle Hilfe besprechen. Man braucht keine Kredite, man braucht schnelle Liquidität", sagte Klepsch.