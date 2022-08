Gegen den Waldbrand in der Sächsischen Schweiz kämpfen seit zwei Wochen auch 35 Freiwillige der Hilfsorganisation @fire. Sie haben sich auf wasserarme Brandbekämpfung spezialisiert. Ihre Hauptarbeitsmittel sind Hacken, Spaten und Muskelkraft. Auch die 45 Jahre alte Julia Reichhardt gräbt sich in den Waldboden zu Glutnestern vor. Fünf Tage hintereinander war sie im Einsatz, sagte sie der Deutschen Presseagentur dpa. "Es mag seltsam klingen: Aber mir gibt ein solcher Einsatz viel Energie. Das treibt mich an. So bekomme ich die Kraft, die Waldbrandaxt immer wieder aufs Neue in den Boden zu hauen. Da kann man Kräfte abrufen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie hat."