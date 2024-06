Ab sofort ist das Boofen in der Sächsischen Schweiz wieder erlaubt. Besucherinnen und Besucher dürfen somit in den mehr als 50 offiziellen Höhlen des Elbsandsteingebirges übernachten. Allerdings gilt das laut Nationalparkverwaltung nur für Kletterer und Bergsteiger.

Der Nationalpark Sächsische Schweiz ist der einzige Nationalpark in Deutschland, in dem diese Tradition der Bergsteiger berücksichtigt wird. In den Boofen ist offenes Feuer verboten. Zudem sollten den Angaben zufolge Lärm und Müll vermieden werden. Das sonstige Übernachten in der Natur - egal ob im Zelt oder im Freien - ist im Nationalpark ganzjährig untersagt.