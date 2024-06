Der Wanderweg Schwedenlöcher in der Sächsischen Schweiz ist wieder begehbar. Das teilt der zuständige Sachsenforst mit. Eine lokale Unwetterzelle hatte am Sonntag oberhalb der Schwedenlöcher Erdmassen von den Felsköpfen rutschen lassen und auch einzelne Bäume entwurzelt. In der Folge war der Wanderweg schon kurz nach den jüngsten Sanierungsarbeiten erneut blockiert. Die Forstarbeiter haben die Behinderungen beseitigt, sodass der Weg am Montag wieder freigegeben werden konnte.