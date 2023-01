Auch wenn die Fällarbeiten am Füllhölzelweg zwischen Parkplatz Füllhölzelweg und Kurort Rathen abgeschlossen ist und der Weg nicht mehr gesperrt ist, rät die Nationalparkverwaltung davon ab, den Weg in dieser Woche zu nutzen. Grund dafür sei der schlechte Wegezustand nach dem Maschineneinsatz. In der kommenden Woche sollen die Wege in Ordnung gebracht werden.