So wurden nach Informationen von MDR SACHSEN die Mitarbeitenden der Galeria-Markthalle, kurz nachdem sie den ersten von zwei verkaufsoffenen Adventssonntag gestemmt haben, darüber informiert, dass ein ihnen mündlich zugesicherter Sonderurlaub von bis zu elf Tagen gestrichen wird und stattdessen in die Insolvenzmasse fließt. "Wir waren alle pappensatt und sind gerade jetzt zur Weihnachtszeit sehr demotiviert", heißt es aus der Belegschaft.



Der Sonderurlaub sollte, so wurde es den Beschäftigten der Markthalle nach eigenen Aussagen vermittelt, eine Ausgleichszahlung sein. Wofür genau, wissen sie nicht. Mal habe es geheißen, für die ausbleibende Tariferhöhung, dann wieder als Ausgleich für die Zeit der Kurzarbeit. Schriftlich fixiert wurde der Sonderurlaub demnach nie, so dass sie jetzt nichts in der Hand haben.

Im Januar soll verkündet werden, welche Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof erhalten bleiben. Bildrechte: dpa