Am 11. Januar hatten rund 15.000 Menschen in Riesa gegen den AfD-Bundesparteitag in Riesa demonstriert. Der Parteitag konnte erst mit zwei Stunden Verspätung beginnen. 4.000 Polizisten waren im Einsatz.

Am Mittwoch wird sich der Innenausschuss des Landtages auf Antrag der AfD in einer Sondersitzung mit dem Polizeieinsatz in Riesa beschäftigen. Die in Sachsen als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei kündigte ebenfalls einen umfangreichen Fragenkatalog an Innenminister Schuster an. Dabei soll es laut AfD unter anderem um Angriffe auf Delegierte gehen. Außerdem will die AfD wissen, wie viele Rettungsfahrzeuge im Stau steckengeblieben sind.