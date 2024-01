Der Kabarettist Philipp Schaller hat zu einem differenzierten Umgang mit AfD-Wählern aufgerufen. Er könne sich nicht auf die Bühne stellen und sagen, alle, die diese Partei wählten, seien Faschisten, erklärt er im Gespräch mit MDR KULTUR.

Schaller, der seit 2020 auch künstlerischer Leiter der Dresdner Herkuleskeule ist, sagt dazu weiter: "Wir haben vielleicht in acht Monaten in Sachsen eine AfD-Regierung, damit müssen wir uns ja mal auseinandersetzen." Es gelte, genau hinzugucken, warum gerade so viele Menschen glaubten, AfD wählen zu müssen. Mit Blick auf seine Arbeit als Kabarettist führte Schaller weiter aus, Differenzierung sei das eine Zauberwort, Ambivalenz das andere. Aus Angst vor der AfD nicht mehr die Grünen oder die Ampel kritisieren zu können, wie einige Kabarett-Kollegen glaubten, sei aber "gefährlicher Schwachsinn." So betreibe man erst recht das Geschäft der AfD.



Offenbar fühlten sich viele Menschen mit ihren Problemen nicht mehr gesehen. "Dass die AfD als Partei vorgibt – und ich möchte ganz fett unterstreichen – vorgibt, die Probleme der Leute zu sehen, reicht dann offenbar schon aus, dass die Leute sagen: 'Dann wählen wir die.'" Darüber müsse man reden, betont Schaller und fordert auf zum Dialog.

Appell zum Dialog: "Wir haben verlernt zu streiten"

Die Gelegenheit zum Dialog ergreift der Autor und Kabarettist nach eigenem Bekunden bei seinen Tourneen, die ihn nicht nur in Großstädte, sondern auch kleinere Orte im Osten führten. "Auch die, die AfD wählen, sitzen bei uns im Publikum. Das heißt, wir kriegen Widerspruch aus dem Saal", berichtet Schaller. Er könne nur lachen, wenn "Moral-Kabarettisten wie Sarah Bosetti oder Jan Böhmermann" ankündigten, sie machten eine Deutschland-Tournee mit Stationen in München, Hamburg oder Berlin. "In Spremberg, Zwickau oder Reichenbach besteht man nicht damit, dass man einfach nur seine Haltung rausposaunt. Die Konfrontation mit der Wirklichkeit verändere das Schreiben: "Es wird nämlich konkreter, und es wird auch differenzierter." Dabei gelte es, vor dem Publikum zu bestehen "ohne seine Haltung zu ändern". Bildrechte: Herkuleskeule/Robert Jentzsch

In seinem aktuellen Programm bringt Philipp Schaller gerade den Streit um gendergerechte Sprache und nachhaltige Lebensweise unter dem Titel "Rabimmel, Rabammel, Rabumm – Zwei Männer retten die Welt" als musikalische Kabarettkomödie auf die Bühne der Herkuleskeule in Dresden. Die Kritik in der Lokalpresse bescheinigt ihm, weit mehr zu bieten als billige Witze über Kanzler, Klimakleber oder SUV-Fahrer, vielmehr teile er in alle Richtungen aus. Im Gespräch mit MDR KULTUR erklärt Schaller selbst, er bekomme interessanterweise nun auch Mails, die ihm AfD-Nähe unterstellten, wohl weil die von ihm gespielte Figur im Programm eher bürgerliche Positionen vertrete. In dieser Verwechslung sieht er genau den Kern des Problems: Man könne die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Nur: "Wir haben verlernt, miteinander darüber so zu streiten, dass das Gegenüber nicht zum Feind erklärt wird." Er lade nach jedem Programm ein, ins Gespräch zu kommen:

Ich wünsche mir, dass die Leute, die nicht einverstanden sind mit dem, was wir auf der Bühne machen, hinterher dableiben und mit uns ins Gespräch kommen. Philipp Schaller Kabarettist

Herkuleskeule Dresden: Kabarett auf Höhe der Zeit