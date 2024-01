Vor mehr als 200 Jahren gegründet, habe das Comödienhaus Bad Liebenstein im Sommer immer schon Komödien, wahlweise aber auch Operetten und Opern gespielt. Diesen Aspekt wolle man 2024 aufgreifen, so Storch: "Wir wollen ein Programm machen, das dem Komödienfach huldigt. Damit man auch weiß, wenn ich nach Bad Liebenstein gehe, da habe ich was zu lachen."

"Wer sonst Stadien füllt, dem reichen die 320 Plätze des Comödienhauses meist nicht", sagt der Intendant. Trotzdem hätten sich in der Vergangenheit immer wieder auch große Künstlerinnen und Künstler darauf eingelassen, in einem richtigen Theater aufzutreten und nicht in irgendeiner Mehrzweckhalle. So sei etwa der Schauspieler Ben Becker sehr angetan vom historischen Charme des Bad Liebensteiner Hauses gewesen.