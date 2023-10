Österreichern und Ostdeutschen würde zudem oft von Westdeutschen unterstellt, sie seien "ein bisschen unfähig, was die Demokratie betrifft", so Eckhart. Ein Gedanke, den die Kabarettistin "nicht total von der Hand weisen" will. An die These von der vermeintlichen Demokratieunfähigkeit der Ostdeutschen knüpft sie mit ihrem aktuellen Bühnenprogramm "Lisa Eckhart – Kaiserin Stasi die Erste" an. Darin spielt sie durch, wie eine kommunistischen Monarchie aussehen würde, "um die Demokratie ein bisschen aufzupeppen", so Eckhart im MDR-Gespräch. Sie habe natürlich nicht die Absicht, die Staatssicherheit wieder zu errichten: "Das bringt ja auch nichts. Jeder Smartphone-Besitzer ist heute inoffizieller Mitarbeiter, auf sich und andere angesetzt." Das Programm führe in eine Gesellschaft, in der es keine Geräte gibt, die Maschinen seien der neue Klassenfeind.