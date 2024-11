In Dresden startet am Donnerstag das europäische Festival für junge Regie "Fast Forward". Bis zum 17. November werden acht Inszenierungen aus Ländern wie Frankreich, Portugal, Estland, Belgien und Italien gezeigt. Das Festival fokussiert sich auf die junge Sprache des Theaters. Die Stücke stammen von Kreativen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, sagen die Festivalmacher auf ihrer Webseite und heben hervor, dass ihr Ziel sei, "die Vielfalt des zeitgenössischen Theaters zu zeigen, dem europäischen Nachwuchs eine Plattform zu bieten und dem Publikum einen Ort für Entdeckungen."