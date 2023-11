Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung Neuer Präsident: Ingo Schulze will sich für Meinungsvielfalt stark machen

Hauptinhalt

08. November 2023, 15:55 Uhr

Als erster Ostdeutscher ist Ingo Schulze zum Präsidenten der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung gewählt worden. In seinem neuen Amt will sich der in Dresden geborene Autor für mehr Meinungsvielfalt einsetzen. Schulze sagte MDR KULTUR, er möchte in seiner Amtszeit Räume für angstfreie Debatten schaffen.