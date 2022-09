Explosion Geldautomat auf Autohof in Thiendorf gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch auf dem Autohof Thiendorf an der A13 einen Geldautomaten gesprengt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden MDR SACHSEN. Die Explosion, die kurz vor vier Uhr die Anwohner aus dem Schlaf riss, sei so stark gewesen, dass die Trümmerteile weit verstreut wurden. Der Sachschaden betrage mehrere tausend Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt.