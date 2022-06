Nach neuen Fällen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hat Sachsen seine Schutzzonen erneut ausgeweitet. Im Landkreis Meißen und im Landkreis Bautzen in der Nähe der Landesgrenze zu Brandenburg wurden infizierte Tiere festgestellt, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. "Wir werden schnellstmöglich die nötigen Zäune errichten, um eine weitere Ausbreitung der Tierseuche nach Westen zu verhindern", sagte Sebastian Vogel, Staatssekretär im Gesundheitsministerium und Leiter des Krisenstabs.

Die westliche Grenze der Sperrzone II verläuft künftig nördlich von Meißen zunächst entlang der Elbe und dann mit dem Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanal bis zur Landesgrenze zu Brandenburg. Im Norden des Landkreises Bautzen wird die Sperrzone II um ein dreieckiges Gebiet zwischen den Gemeinden Kamenz, Schwepnitz und Bernsdorf erweitert, das im Norden an Brandenburg begrenzt.



In den Gebieten sollen Wildschweine verstärkt gejagt werden. Zudem will man tote Tiere schnell aus dem Wald holen. Lebendige und erlegte Wildschweine sowie Wildschweinerzeugnisse dürfen nicht aus der Sperrzone gebracht werden. Für Hundehalter und ihre Tiere gilt ein Leinenzwang.