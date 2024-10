Follower fiebern Fernseh-Auftritten entgegen

"Meine Follower freuen sich, wenn sie mich im Fernsehen sehen. Sie fragen dann gleich, wann der nächste Auftritt ist. Das schafft so eine Nähe", berichtet Lange, die die freundschaftliche und friedliche Atmosphäre in der Näh-Community zu schätzen weiß. "Manche begleiten mich schon seit zehn Jahren. Von vielen kenne ich auch die persönlichen Geschichten und weiß, wie die Kinder gewachsen sind. Da bekomme ich zudem Feedback zu den Produkten und erfahre, was die Menschen sich wünschen."

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Kuscheltier für Tochter als Startschuss für Firma

Auf diese Weise entstehen im Laufe der Jahre Nähanleitungen für zahlreiche Kuscheltiere, vor allem für Wale und Fische, denn das maritime Thema ist ein Steckenpferd von Franziska Lange. Doch so richtig in Fahrt kommt das Ein-Frau-Unternehmen ursprünglich mit einer ganz anderen Figur: dem Schnullerdrachen, noch heute ein Bestseller. "Ich habe den 2013 für meine einjährige Tochter genäht. Da war hinten so ein Schnullerhalter dran, damit sie ihren Schnuller nicht verliert."

Berufliche Orientierung nach der Elternzeit

Damals sei sie frisch aus der Elternzeit gekommen und habe sich in einer beruflichen Findungsphase befunden, sagt die 39-Jährige. Während sie einerseits noch als Journalistin arbeitet, eröffnet sie testweise bei der Plattform "Dawanda" einen Shop und bietet den Schnullerdrachen dort an.

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Unverhoffter Durchbruch auf Online-Plattform

"Dann ist ganz lange nichts passiert. Bestimmt ein halbes Jahr habe ich nichts verkauft. Doch plötzlich ging das auf einmal durch die Decke", erinnert sich Lange, die schon seit ihrer Kindheit mit Begeisterung näht. Per Zufall entdeckt sie in dieser Zeit ihr heutiges Geschäftsmodell.

Digitale Nähanleitungen statt fertiger Kuscheltiere

"Ich habe bereits Ende 2013 gemerkt, dass ich es nicht mehr schaffe, fünf solcher Tiere am Tag zu nähen. Außerdem war ich auch ein bisschen gelangweilt, immer dasselbe zu machen." Ihr Mann habe sie schließlich auf die Idee gebracht, statt dem fertigen Kuscheltier lieber die Nähanleitung herauszugeben. "In einer PDF-Datei habe ich erklärt, wie die Leute den Schnullerdrachen selber nähen können."

Abschied vom Journalismus

Obwohl sie durch den Erfolg einen neuen Weg für sich findet, fällt es ihr nicht leicht, dem Journalismus ade zu sagen. "Ich habe diesen Job geliebt und dafür gelebt. Aber irgendwann habe ich den Stress nicht mehr ausgehalten." Weil sie zunächst keinen Krippenplatz hatte, habe sie ihre Tochter mit zu Interviews nehmen müssen. "Es war eine Katastrophe. Sie ist überall rumgekrabbelt und hat rumgeheult. Gleichzeitig wusste ich, dass ich den Artikel noch am selben Tag abgeben muss. Diesem Stress, in alle Richtungen zu denken, war ich einfach nicht mehr gewachsen", sagt die Dresdnerin.

Online-Shop über Nacht einfach weg

Als Unternehmerin kann sie sich ihre Zeit selbst einteilen. Allerdings warten entlang des Weges neue Herausforderungen. "2018 hat 'Dawanda' über Nacht seinen Dienst eingestellt. Ich war gerade mit der Familie im Ostseeurlaub und stand von einem Moment auf den anderen vor dem Nichts." Der Shop, von dem sie gelebt habe, sei einfach weg gewesen. "Ich habe dann entschieden: Jetzt muss der eigene Shop her und zum Glück sind die Kunden auch mitgekommen."

Interessenten aus aller Welt

Seitdem wickelt die Unternehmerin alle Bestellungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz darüber ab. Nur das internationale Geschäft läuft über die Plattform "makerist". Und auch da gibt es jede Menge Anfragen. "Die Anleitungen können mit einer Lizenz gekauft werden, um die genähten Kuscheltiere verkaufen zu dürfen. Gerade erst hat eine Frau aus Neuseeland eine solche Lizenz erworben. In ihrem kleinen Laden in einem Küstenort bietet sie die Kuschel-Wale zum Kauf an."

Bewusste Entscheidung gegen Mitarbeiter

Auch wenn Franziska Lange inzwischen dreifache Mutter ist, steckt sie voller Tatendrang. Ständig hat sie neue Ideen. Umsetzen lassen sich die nicht alle. "Wenn ich Mitarbeiter hätte, könnte ich sicherlich bis zu zehn Nähanleitungen pro Jahr herausbringen", sagt die 39-Jährige. Dennoch hat sie sich bewusst dagegen entschieden. "In der Corona-Zeit habe ich gesehen, wie Kollegen auf einmal in Schwierigkeiten kamen und trotzdem ihre Mitarbeiter bezahlten mussten." Diesen Druck habe sie nicht haben wollen.

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Drittes Buch erscheint im Frühjahr 2025

Eines hat sich die Unternehmerin dennoch nicht nehmen lassen: das Bücher schreiben. Zwei sind schon auf dem Markt, das dritte Buch soll im Frühjahr 2025 herauskommen. "Ähnlich wie in den vergangenen zwei Büchern wird es wieder fünf Nähanleitungen geben. Diesmal sind sie jedoch nicht auf Meerestiere beschränkt, sondern es geht einmal querbeet durch den Bauernhof." Unter anderem seien eine Schildkröte, ein Pony und ein Krokodil mit von der Partie, verrät Franziska Lange. Anders als bei ihren Nähanleitungen gibt es die Bücher nicht digital, sondern klassisch in gedruckter Form.

Selbstbestimmt in die Zukunft