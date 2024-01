Sie ist Altenpflegerin in der Intensivpflege. Ihr Sohn ist gerade einmal 14 Jahre alt und besucht die Oberschule. Gemeinsam haben sie ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Die 38-Jährige kommt im Gespräch mit MDR SACHSEN regelrecht ins Schwärmen: "Wir hatten einfach Lust drauf". Da ihr Sohn demnächst ein Praktikum bei einem Spielzeugmacher in Seiffen mache, kam die Frage auf, was denn das Geheimnis solch eines Spielzeugmachers sei. "Und wir hatten einfach Lust ein Kinderbuch zu schreiben und so ist die Idee dazu entstanden", so Diana Lichtenthal weiter.