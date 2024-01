Die Staatsanwaltschaft Dresden hat die Ermittlungen gegen Unbekannte nach Entfernen der Gedenkinschrift für Kriegsopfer an der Sandsteinbank auf dem Dresdner Altmarkt eingestellt. "Im Ergebnis der von der Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Dresden geführten Ermittlungen wurde festgestellt, dass kein strafrechtlich relevanter Sachverhalt vorliegt", teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Freitag mit.

Die Stadt Dresden kritisierte ihre schlechte Kommunikation. "Die Kritik in dieser Angelegenheit ist berechtigt, da wir aus kommunikativer Sicht äußerst unglücklich agiert haben. Bei Veränderungen an einem so sensiblen Erinnerungsort ist eine proaktive Kommunikation dringend erforderlich", sagte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Die Erinnerungskultur sei ein unverzichtbarer Bestandteil der Geschichte der Stadt. Daher wäre in diesem Fall eine rechtzeitige Information über das geplante Vorgehen unerlässlich gewesen, so Hilbert.