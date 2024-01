Der Polizeisprecher verwies auf laufende Ermittlungen, bestätigte aber, dass sich vor der Sicherstellung der Tafel am Sonntag Personen an ihr "zu schaffen gemacht" hätten. In Dresden fanden am Sonntag zuerst eine Demonstration der rechtsextremen Freien Sachsen sowie später eine Massendemonstration verschiedener Organisationen gegen Rechtsextremismus und gegen die Politik der AfD statt.