Der Griff an den Po einer langjährigen Parteikollegin kommt dem sächsischen FDP-Politiker Tino Günther teuer zu stehen. Der 61-Jährige aus dem erzgebirgischen Seiffen wurde laut Medienberichten - unter anderem Sächsische Zeitung - am Donnerstag vom Amtsgericht Dresden wegen sexueller Belästigung zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro (50 Tagessätze) verurteilt. Bei einer Sitzung der FDP-nahen Wilhelm-Külz-Stiftung vor eineinhalb Jahren soll Günther bei der Begrüßung in einem Dresdner Restaurant einer damaligen Parteikollegin mit einer Hand an den Hintern gefasst haben. Der FDP-Politiker war von 2004 bis 2014 Mitglied des Sächsischen Landtags und seit 2007 stellvertretender Landesvorsitzender der Partei. Nach den gegen Ihn erhobenen Sexismus-Vorwürfen trat Günther im August 2022 von diesem Amt zurück.