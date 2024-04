Dass ihn mit seiner Firma das gleiche Schicksal ereilen könnte wie die heimischen PV-Hersteller, glaubt Stein nicht. Derzeit gebe es niemanden auf der Welt, der so ein Produkt anbiete, sagt er. Auch in China nicht. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Heinz Biehler, PVT-Fachmann der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie, DGS. Kein Anbieter bündele die Komponenten Modul, Wärmepumpe und Speicher so wie Sunmaxx. Die Firma zeige beispielhaft "dass diese Technologie in der Produktion und in größeren Objekten wie Mehrfamilienhäusern ihren Platz finden kann", sagt Biehler.