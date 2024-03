Die Energie-Expertin Claudia Kemfert hat die schleppende Förderung der Solarindustrie in Deutschland kritisiert. Die Ökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin sagte MDR AKTUELL: "Es sind absolut verlorene Monate für die Solarindustrie, wenn weder der Resilienzbonus kommt, noch es bei den Leuchtturmprojekten wirklich vorangeht". Wenn sich führende Solarunternehmen von Deutschland abwendeten, sei das kein Wunder.

" Die Konkurrenz aus dem Ausland ist einfach zu stark" sagte Kemfert, die Amerikaner, die USA, lockten mit sehr attraktiven Marktbedingungen und Subventionen, die Chinesen kämen mit Dumpingpreisen auf den Markt auch aufgrund von sehr hohen Subventionen, das sei einfach ein sehr unfairer Wettbewerb. Deutschland brauche Resilienz, was die Solarproduktion angehe. "Aus dem Grund wäre entweder ein Resilienzbonus für die Solarproduktion wichtig, oder eben Leuchtturmprojekte oder am besten beides", sagte Kemfert.

Die Ampel hatte in den vergangenen Wochen über einen sogenannten Resilienzbonus gestritten, der die Hersteller von Solarmodulen in Deutschland stärken sollte. Nachdem der MDR am Freitag berichtet hatte, dass der Bonus nicht kommen wird, räumte inzwischen auch das Bundeswirtschaftsministerium ein, dass der Resilienzbonus endgültig vom Tisch ist. Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne) versicherte aber auch, dass man sich für "alternative Fördermöglichkeiten auf EU-Ebene einsetzen" werde. Die Lage der Solarfirmen sei ernst.