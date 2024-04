Die auf dem Blauen Wunder markierten Fahrradspuren bleiben auf der Brücke selbst erhalten. Über diese Entscheidung hat der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Donnerstag den Stadtrat informiert. Entfernt werde demnach der Fahrradstreifen auf dem Brückenkopf stadteinwärts. Auch dessen Auswirkungen werde man beobachten. Am Mittwoch hatte Hilbert den Abbruch eines Verkehrstes angekündigt . Zwei von der Fahrbahn abgeknappste Radspuren hatten für Staus, Verspätungen und Kritik gesorgt .

Hilbert begründete seine Entscheidung mit der Zunahme des Radverkehrs. Wenn die Markierung dafür sorge, dass Radfahrer und Fußgänger sicherer über die Brücke kommen, sei das ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Zudem sprach Hilbert von "Polemik und Hysterie", die bei diesem Thema um sich gegriffen habe. Anders sehe er es, wenn es konkrete Hinweise gibt. So haben sich Arbeitgeber, Pflegedienste und die Universitätsklinik an die Stadt wegen der Verspätungen gewandt. Dem werde er nicht tatenlos zusehen.