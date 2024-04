Bildrechte: MDR/Katalin Vales

Fahrradstreifen über Elbbrücke Reißleine oder weiterführen? Debatte um Verkehrsversuch am Blauen Wunder

Hauptinhalt

15. April 2024, 16:02 Uhr

Acht Wochen lang will die Stadt Dresden sehen, ob ein Fahrradweg über die Brücke Blaues Wunder funktioniert und sich Radler und Autofahrer an neue Regeln gewöhnen. Die Kritik daran ist laut. Fürsprecher wollen den Verkehrsversuch notfalls mit einer Petition bis zum geplanten Ende durchführen lassen. Der Oberbürgermeister will sich erste Ergebnisse bei einer Dienstberatung ansehen und dann überlegen, ob der Versuch vorzeitig beendet wird oder weiterläuft.