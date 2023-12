Bertolt Brecht hat dem Theater in aktuellen Krisenzeiten viel zu bieten. So sieht es Günther Heeg, Direktor des Leipziger Centre of Competence for Theatre. Besonders Brechts Frühwerk "Baal" sei in Zeiten des Umbruchs "ein Experimentierfeld auf neue Perspektiven". Das Stück hat zur Uraufführung in Leipzig vor hundert Jahren, am 8. Dezember 1923, einen Skandal ausgelöst: "Es war umstritten, umkämpft. Es haben sich Beifallsstürme und Buhrufe wechselseitig gesteigert, fast bis zu Handgreiflichkeiten", erklärte Heeg bei MDR KULTUR. Die Frage, was diese Reaktionen ausgelöst habe, sei auch heute noch interessant: