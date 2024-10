Kultur im ländlichen Raum Zukunft für Projekt X-Dörfer nach Landtagswahl in Sachsen ungewiss

01. Oktober 2024, 08:10 Uhr

Der Freistaat Sachsen fördert seit rund zwei Jahren mit dem Projekt X-Dörfer Kulturinitiativen im ländlichen Raum. Besonders Theaterprojekte in Orten abseits der großen Städte wurden so untersützt. Doch nach der Landtagswahl und der schwierigen Regierungsbildung in Sachsen ist unklar, wie und ob es weiter geht. Die Projektmacher haben sich zu einer Bestandsaufnahme getroffen.