Die Gedichte wurden bei den Lesungen jeweils Tschechisch und Deutsch simultan übersetzt. So konnten die Besucher das Wettlesen an drei Tagen in Dresden und Prag direkt verfolgen und kürten schließlich Kamil Bouska zum Sieger des Publikumspreises. Bouska ist Jahrgang 1979, gilt als Provokateur und Enfant terrible in Kafka-Tradition. Er erhält 500 Euro Preisgeld. Die Jury lobte ausdrücklich seinen 2023 erschienenen Band "Dokumente" als eines der bemerkenswertesten Werke der derzeitigen tschechischen Literaturszene.