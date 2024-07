Ukrainischer Schriftsteller wuchs in Magdeburg auf

Yevgeniy Breyger wurde 1989 in Charkiw geboren und kam 1999 nach Sachsen-Anhalt, wo er in Magdeburg aufwuchs. Nach verschiedenen Stationen unter anderem in Hildesheim und Leipzig, lebt er mittlerweile in Wien. Für das Gedicht "Königreich des Regens" wurde er 2019 mit dem Leonce-und-Lena-Preis ausgezeichnet.

Ein im Februar 2022 nahezu fertiggestellter Gedichtband Breygers erschien aufgrund des russischen Angriffes auf die Ukraine nicht. Stattdessen veröffentlichte er im Folgejahr seinen nun ausgezeichneten Band "Frieden ohne Krieg".

Dresdner Lyrikerin mit Klopstock-Förderpreis geehrt

Der mit 3.000 Euro dotierte Klopstock-Förderpreis ging an die Dresdner Lyrikerin Manuela Bibrach. Die unter anderem als Umweltpädagogin tätige Schriftstellerin wurde für ihre Debüt-​Veröffentlichung "Radios mit Naturstimmen" ausgezeichnet. In ihrer Begründung nannte die Jury Bibrach eine "Naturlyrikerin". Sie thematisiere in ihren Gedichten das fragile Verhältnis zwischen Mensch und Natur und schaffe dabei "sprachlich eindringliche Bilder und Miniaturdramen".

Wichtigster Literaturpreis Sachsen-Anhalts

Den Klopstock-Preis verleiht das Land Sachsen-Anhalt seit 2015 jährlich. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen unter anderem Angela Steidele, Alexander Kluge, Clemens Meyer und Annett Gröschner. Es handelt sich um die höchste Auszeichnung des Landes auf dem Gebiet der Literatur und erinnert an den in Quedlinburg geborenen Dichter und Literaten Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803). Die diesjährige Preisverleihung fand im Rahmen einer Festwoche statt, die zum 300. Geburtstag des Dichters in seiner Geburtsstadt veranstaltet wird.