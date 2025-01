Garagen sind allerdings weitaus mehr als nur ein Unterstellplatz für Autos und eine Werkstatt, wie Dirk Schmerschneider betont: "Diesen Kosmos Garage mal zu zeigen, ist doch ganz spannend." Denn die Garagen seien auch Orte der Gemeinschaft: "Es gibt wirklich noch viele, die echt schrauben und da immer schön mit einem Biertischchen davor sitzen und einem Kasten und klönen, reden Benzin, über die neuesten Projekte und helfen sich auch gegenseitig beim Schrauben und dann fährt man mal eine Runde zusammen."

Mit dem Projekt "3.000 Garagen" der Kulturhauptstadt wird dieses verborgene Universum jetzt ins Rampenlicht gerückt als ein Ort, an dem sich das Makertum, das Machertum, manifestiert hat – das ja ein zentraler Leitgedanke von Chemnitz 2025 ist.

Aber die Garage ist auch ein Ort, wo sich Menschen treffen und ins Gespräch kommen. So zumindest hat es die Fotografin Maria Sturm erlebt: "Die Garagen in Chemnitz – ich komme ja aus Rumänien und das kenne ich auch noch so aus Osteuropa, Südosteuropa – haben mich schon gereizt, weil sich da ein Potential befindet, eine interessante Schnittstelle zwischen privatem und öffentlichem Raum." Bildrechte: MDR/Anett Linke

Mehr Vielfalt als erwartet

Im vergangenen Jahr war die Künstlerin auf Dutzenden Garagenhöfen in Chemnitz zu Gast und hat dort mehr als 170 Besitzerinnen und Besitzer porträtiert. Und nicht nur das: Sie sei durch deren Erzählungen eingetaucht in ihre Leben. Es seien die unterschiedlichsten Männer und Frauen gewesen, die Maria Sturm dabei getroffen hat – eine große Vielfalt im vermeintlich monoton wirkenden Garagen-Kosmos. Bildrechte: picture alliance/dpa | Kristin Schmidt

Müsste die Künstlerin dennoch einen Typus Garagenbesitzer beschreiben, dann wohl so: "Also Menschen, die pragmatisch sind, die Dinge einfach machen und in dem Gefühl vielleicht Leute, die sich in diesem Mikrokosmos miteinander austauschen und gegenseitig helfen", so schildert Sturm ihre Eindrücke und setzt fort: "Und das spiegelt auch mein Gefühl von Chemnitz allgemein wider, so ein Gefühl von 'Ja, wir schaffen das!'."

Kulturhauptstadt wirft Blick hinter das Garagentor

Die Ausstellung mit ihren Porträtaufnahmen wird während des Kulturhauptstadtjahres gezeigt. Doch es ist nicht das einzige Kunstprojekt, das bereits gemeinsam mit den Garagenbesitzern entstanden ist. Für eine Installation von Martin Maleschka im Museum für sächsische Fahrzeuge haben sie beispielsweise Fundstücke aus ihren Garagen beigesteuert. Diese Arbeit mit den scheinbar banalen Objekten in neongelben Regalen nennt sich daher auch "Ersatzteillager". Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

"Zum Beispiel all diese Flüssigkeiten fürs Auto, die sind alle in Karl-Marx-Stadt hergestellt", erklärt Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, die Kuratorin des Projekts "3.000 Garagen". Sie hofft, die Gäste der Kulturhauptstadt für das Phänomen Ost-Garage zu begeistern. Schließlich solle man "diese Räume, die in Chemnitz überall sind, wieder ein bisschen als Begegnungsorte betrachten, wenn auch diese Identitätsstiftende Bedeutung, mehr vergegenwärtigt wird", erklärt die Kuratorin. Die "Zukunftsszenarien rund um die Frage, wie können diese Räume umgenutzt werden", hält Kubicka-Dzieduszycka für besonders interessant.

Garage: Raum für Kreativität?