Da gibt es die Studentin Christina, den Ingeneur Jan, den Industriekaufmann Danny oder auch Peter und Karin, ein Ehepaar im Ruhestand. Sie wollen ihre Stadt "mal von der schönen Seite zeigen" oder Chemnitz "einfach ein bisschen über die Ländergrenzen von Sachsen hinaustragen." So erzählen sie.

Neben ihnen gibt hunderte weitere Chemnitzer und Chemnitzerinnen aus sämtlichen Teilen der Gesellschaft, die aktiv teilhaben und ihren Beitrag leisten wollen, wenn Chemnitz in diesem Jahr nun wirklich Europäische Kulturhauptstadt ist.

Sie sagt, neben ihrem Masterstudiengang arbeite sie "in der Kommunikationsrichtung" und habe den Eindruck, "man kann da seine Stärken ganz gut im Freiwilligen-Programm einbringen". Mit ihrem Studium könne sie das gut vereinbaren.

So war Christina bereits bei der Eröffnung des Besucherzentrums in der sanierten Hartmannfabrik dabei, hat Gäste durchs Haus geführt und Info-Flyer verteilt. Außerdem ist sie im Kernteam des Projekts "Free Walking Tour", das 2025 besondere Stadtführungen organisieren will: Dabei sollen Gäste von Chemnitzern durch die Stadt geführt werden, Besucher der Kulturhauptstadt mit Einheimischen ins Gespräch kommen.