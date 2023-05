Sachsen besteht weiter auf stationären Kontrollen an der Grenze zu Polen wegen stark gestiegener Geflüchtetenzahlen. Der sächsische Innenminister Armin Schuster sagte am Dienstag, er sei kompromissbereit. Auf Kontrollen an der tschechischen Grenze könne man derzeit aufgrund der geringeren Zahl an Geflüchteten aber verzichten. Darin stimme er mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser überein, so Schuster. Er vertraue auch darauf, dass die tschechischen Nachbarn weiterhin intensiv eigene Anstrengungen zur Reduzierung illegaler Grenzübertritte unternehmen.