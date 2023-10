Im Kampf gegen das illegale Einschleusen von Migranten will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorübergehend auch die Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz schärfer kontrollieren lassen. Wie das Bundesinnenministerium am Montag mitteilte, meldete sie dafür bei der EU-Kommision zusätzliche stationäre Kontrollen an den Grenzen der jeweiligen Länder an. Das verlangt das Schengen-Abkommen.