Die schlechte Impfquote setzt sich bei der vierten Impfung fort. Rund 200.000 Menschen haben sich bisher die zweite Auffrischungsimpfung geholt, das sind 5,4 Prozent der sächsischen Bevölkerung. Zum Vergleich: In Schleswig-Holstein liegt der Wert bei 19,9, in Bremen bei 17,9.



Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping, die sich am Mittwoch in Pirna das vierte Mal gegen das Coronovirus impfen ließ, warb noch einmal für den Impfschutz. "Die Pandemie ist nicht vorbei", so Köpping. Die Impfung schütze nicht vor Ansteckung, aber vor schweren Erkrankungen. "Und wenn wir heute in unsere Krankenhäuser schauen, sehen wir schon, dass es wieder die älteren Menschen sind, die schwer erkranken und auch an Corona versterben", sagte sie MDR SACHSEN. Sachsen habe nach wie vor die höchsten Sterberaten bundesweit, daher seien Impfungen für sie besonders wichtig.